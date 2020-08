Indre : 80 gendarmes de Châteauroux vont assurer la sécurité sur le Tour de France

80 gendarmes de l'escadron 47/3 de l'Indre, installés à Châteauroux, vont assurer la sécurité sur le Tour de France. Ils seront chargés de surveiller que tout se passe bien sur les lieux de départs et d'arrivées de la Grande boucle.

Des gendarmes castelroussins mobilisés sur le Tour de France ! L'escadron mobile 47/3 de l'Indre, installé à la caserne Charlier à Châteauroux, a été choisi pour assurer la sécurité sur la Grande boucle. 80 gendarmes de cet escadron seront donc en mission sur les lieux de départs et d'arrivées des étapes pour assurer la sécurisation.

Dans le détail : 32 gendarmes seront présents sur les villages départ, 40 sur la ligne d'arrivée et huit seront chargés du commandement et de la coordination. Les gendarmes de l'escadron mobile 47/3 de l'Indre sont habitués des missions de sécurisation et de maintien de l'ordre.

La 107e édition du Tour de France, décalée en raison de la crise sanitaire, partira de Nice le 29 août et s'achèvera le 20 septembre.