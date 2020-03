Indre : à Brion, les sapeurs-pompiers cherchent plusieurs volontaires

Les sapeurs-pompiers de l'Indre organisent une réunion publique, jeudi soir, à la salle des fêtes de Brion. Il n'y a plus que sept volontaires au centre de secours de la commune. Dans l'idéal, il en faudrait entre 12 et 15.

C'est une réunion publique importante qu'organisent les pompiers de l'Indre. Ce jeudi, à 19 heures, ils invitent les habitants à la salle des fêtes de Brion pour leur présenter le centre de secours. Il y a actuellement sept sapeurs-pompiers volontaires. Il en faudrait rapidement entre 12 et 15 pour que le centre tourne à plein régime. Pour être sapeur-pompier volontaire, il y a quelques conditions à remplir :

Avoir entre 16 et 60 ans

Être en bonne condition physique

Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire

"Pour ces personnes qui s'engagent, il y a plusieurs intérêts. Ce sont des gens qui sont formés et pourront intervenir pour leurs proches dans leur vie privée. Ils peuvent être un soutien aussi sur leur lieu de travail. C'est donc gagnant-gagnant", rappelle la commandante Isabelle Kowalski, cheffe de la compagnie Est des sapeurs-pompiers de l'Indre. Et puis c'est évidemment un service rendu à la commune de Brion. "C'est vital pour le secours à la population.. La population de Brion a besoin d'eux. On ne souhaite pas que le secours vienne de plus loin. C'est un enjeu local, c'est du secours à la personne, de l'engagement citoyen, de la réponse de sécurité civile", ajoute-t-elle.

Garantir les interventions de secours les plus rapides

Avec davantage de volontaires au centre de secours de Brion, cela permettra de garantir toujours plus des interventions rapides. "Tout est basé sur un système d'astreinte. Or, si les pompiers volontaires de Brion ne sont pas disponibles, les secours arriveront mais d'un centre voisin un peu plus distant", explique la commandante Isabelle Kowalski, cheffe de la compagnie Est des sapeurs-pompiers de l'Indre. "En cas d'urgence absolue, on sait que chaque minute compte pour aller sauver les personnes. Il faut assurer un maillage de la réponse de sécurité civile. C'est ce qui garantit que chaque citoyen soit secouru de la même manière", ajoute-t-elle.

Trouver des volontaires en zone rurale, un défi pour les pompiers

Dans l'Indre, on compte environ 1 100 volontaires sur les 1 300 pompiers que compte le département. L'engagement citoyen est donc déterminant. Voilà pourquoi les pompiers de l'Indre organisent des réunions publiques. Il faut trouver de nouveaux volontaires. "Brion, c'est une commune où il y a environ 700 habitants. Donc le vivier n'est pas très important. C'est important pour nous de communiquer et de montrer ce qu'il y a derrière le quotidien d'un sapeur-pompier volontaire", explique la commandante Isabelle Kowalski.

Pour ceux qui se rendront à la salle des fêtes de Brion, des renseignements pourront être prise. "On leur demande de monter des astreintes à domicile en moyenne une semaine par mois. La nuit, le jour ou le week-end : charge à eux de s'organiser et de pouvoir combler toutes les plages horaires", précise Isabelle Kowalski. "Nous avons un système via les smartphones qui permettent de déclarer des disponibilités en temps réel mais aussi de s'enlever de ces disponibilités. Les moyens permettent d'adapter la disponibilité pour chaque sapeur-pompier volontaire, pour qu'ils réussissent à maintenir un équilibre entre la vie personnelle, professionnelle et celle de volontaire", conclut-elle.