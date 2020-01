Indre : à Vicq-Exemplet, le seul commerce du village cherche un cuisinier en urgence

Vicq-Exemplet, France

À Vicq-Exemplet, près de La Châtre, c'est le seul commerce qui reste ouvert. "La Forge de Vicq" fait à la fois restaurant, bar-tabac, épicerie, vente de jeux à gratter. Un ordinateur avec une connexion Internet est également accessible. Ça fait 20 ans que Martine Malherbe en est la responsable. Mais depuis fin décembre, il n'y a plus de cuisinier.

L'attachement du village à ce restaurant

Contre son gré, elle a été obligée de fermer la partie restaurant en attendant de trouver un nouveau cuisinier. "Je ne peux pas assurer la restauration tout en servant les clients au bar, en vendant le journal et en étant à l'épicerie", explique-t-elle. "J'ai essayé de remplacer mon cuisinier mais c'est un métier, ce n'est pas le mien", ajoute Martine. Elle cherche donc un cuisinier 35 heures par semaine. Le restaurant attire et réalise chaque midi une vingtaine de couverts.

Une vingtaine de couverts étaient servis au restaurant chaque midi © Radio France - Jérôme Collin

De nombreux routiers de passage à Vicq-Exemplet s'arrêtaient pour manger au restaurant. Et puis, c'est aussi un lieu de convivialité pour l'ensemble des 318 habitants du village. "C'est très sympathique pour manger. Et la nourriture est bonne. On est très content d'avoir ça dans notre petit village. Autrement, on n'a pas grand-chose autour. Ici, on peut voir les copains. Ce serait dommage que ça disparaisse", souligne Jean-Luc.

Les rares jours où Martine est fermée, on a l'impression que notre bourg est mort, il est très vide", Pascal Couturier, maire de Vicq-Exemplet

La pérennité du commerce et de la vie du village en jeu

Pour l'instant, il reste le bar-tabac et l'épicerie. Mais pour combien de temps encore ? Martine Malherbe approche de la retraite, d'ici trois ou quatre ans. C'est donc déjà l'avenir du commerce qui se joue et la question de trouver un successeur est primordiale. Même si ce n'e'st pas du tout une obligation, le cuisinier qui est recruté pourrait à terme reprendre le commerce dans sa globalité. "C'est un enjeu essentiel. C'est le dernier commerce du village. C'est la vie du village. Chaque fois que les gens passent, ils nous disent que notre village est dynamique et que c'est le moins mort du secteur. On sent un attachement très fort à ce commerce", souligne Pascal Couturier, le maire de Vicq-Exemplet.

Si le poste de cuisinier vous intéresse, vous pouvez contacter La Forge de Vicq au 02 54 30 08 10.