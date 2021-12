Indre : "Accueil du Cœur 36" lance une cagnotte pour accueillir une nouvelle famille de réfugiés syriens

Il y a trois ans, deux familles de réfugiés Syriens étaient arrivées dans l'Indre, grâce à l'association Accueil du cœur 36. Une troisième famille va être aidée par l'association et doit arriver début janvier dans le département. Pour préparer son arrivée, Accueil du cœur 36lance une cagnotte.

Un couple de trentenaire avec leurs trois enfants

Cette fois, il s'agit d'une petite famille qui vit dans un camp de réfugiés au Liban, et ce depuis quatre ans. C'est une ONG, reconnue par l'Etat, qui a permis de faire le lien entre eux et l'association indrienne. "il s'agit d'un couple de trentenaire avec leurs trois enfants, trois filles de 4 ans, 6 ans et 10 ans" explique Ludovic Duris, l'un des porte-parole de l'association. Les formalités sont encore en cours mais en bonne voie et si tout se passe comme prévu, ils doivent arriver dans l'Indre en janvier prochain.

Ludovic Duris, nous présente la famille que l'association va accueillir et aider à s'installer dans l'Indre. Copier

Un budget fixé à 15.000 euros

La famille logera dans un logement de la collectivité, à Argenton-Sur-Creuse. Les formalités sont en cours mais restent les besoins du quotidien. Le temps que sa demande d'asile soit examinée, la famille ne pourra pas recevoir d'aide (publique). L'association va donc prendre en charge les cours, loyer, factures de la famille pendant un an. Accueil du cœur 36 estime avoir besoin de 15.000 euros pour accompagner la famille. Elle a reçu des aides divers, des dons et a également 5.000 euros de côté. En complément, elle lance une cagnotte sur le site OkPal avec un objectif de 1500 euros récoltés. On peut donner une seule fois ou choisir de donner un peu tous les mois. Il s'agit d'assurer les dépenses quotidiennes, pas les vacances ou les loisirs prend soin de préciser Ludovic Duris . "Concrètement c'est la vie de tous les jours. Cela va nous permettre de payer le logement à la famille, l'électricité, le gaz, des vêtements et la nourriture" explique-t-il.

Ludovic Duris nous explique à quoi doivent servir les 1500 euros récoltés via la cagnotte. Copier

Pour participer vous pouvez donner via la cagnotte, ici.

La page Facebook de l'association Accueil du cœur 36, ici.