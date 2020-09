Indre : après Le Blanc, la grève des facteurs s'élargit à Buzançais et Argenton-sur-Creuse

Depuis lundi, les facteurs du Blanc sont en grève (seuls deux des 25 facteurs ont assuré leur tournée). Ce mercredi matin, les syndicats annoncent que les bureaux de Buzançais et d'Argenton-sur-Creuse se joignent au débrayage. Un mouvement "jamais vu, suivi à plus de 90%", indique Pascal Buscail, secrétaire du syndicat Sud-PTT.

"Quasiment aucune distribution de courrier"

Conséquence : la distribution du courrier est très fortement perturbée dans ces secteurs. "Il n'y a quasiment aucune distribution. La Poste va sûrement faire venir du personnel d'autres régions pour compenser, des gens de Tours par exemple. Mais ils ne connaissent pas le terrain."

"Nous voulons pouvoir travailler normalement"

Que demandent les grévistes ? "On arrive plus à travailler à cause du manque de personnel", déplore Pascal Buscail. Il dénonce des conditions intenables. "Ce que nous demandons, c'est de pouvoir travailler normalement : des facteurs en plus, et de manière pérenne, pas simplement des renforts ponctuels." Les syndicats ont bon espoir de faire bouger les choses : "Au départ, quand Le Blanc était seul en grève, on n'était pas entendus. Là, deux autres bureaux viennent de nous rejoindre. Et cela pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Certains font grève pour la première fois de leur vie", ajoute Pascal Buscail. La poursuite (ou non) de la grève est votée chaque jour.

Un rassemblement est prévu ce jeudi matin, à partir de 8h, devant le bureau de poste du Blanc.