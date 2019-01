Indre : cette coiffeuse propose à ses clients de donner leurs cheveux pour aider les personnes atteintes de cancer

Argenton-sur-Creuse, France

Un beau geste de solidarité de la part d'une coiffeuse d'Argenton-sur-Creuse. Flora Lacote, gérante du salon "secret de coiffure, propose à ses clients de donner leurs cheveux pour en faire des perruques pour les personnes atteintes de cancer.

La jeune femme a initié cette démarche il y a trois ans. Elle travaille avec deux associations qui récupèrent les cheveux et en font des perruques. Il s'agit des associations Solidhair et Fakehair dontcare.

Flora a été touchée de près par cette problématique du cancer : l'une de ses amies, âgée de 22 ans, a déclaré un cancer, a perdu ses cheveux et a dû acheter une perruque.

Flora Lacote a aussi été touchée par des clientes confrontées au cancer dans son travail. Elle a notamment dû raser le cuir chevelu d'une cliente malade qui ne supportait plus de voir tomber ses cheveux par poignets. La jeune coiffeuse explique que c'était très poignant, humainement très intense. "Quand on est dans cette situation, on sent que c'est compliqué. On perd sa féminité quelque part. Il faut une solution de secours pour cela. On ne peut pas laisser des gens se regarder dans le miroir et ne plus se reconnaître et avoir cette charge supplémentaire à absorber".

"Trouver des gens qui permettent à d'autres personnes de se sentir mieux je trouve ça génial"

Grâce à Solidhair et Fakehair dontcare, Flora Lacote peut récupérer des mèches de cheveux de dix à plus de vingt centimètres de longueur, des cheveux colorés ou naturels.

Quand on lui demande un gros changement de coupe, et si elle voit qu'il y a la matière suffisante, Flora Lacote aborde la question du don de cheveux. Elle explique que ce serait dommage de gâcher ces cheveux et elle demande l'accord pour pouvoir les envoyer à l'une des deux associations.

Flora essaye de mutualiser les envois pour faire partir des lots de cheveux, pas juste quelques mèches. Grâce à Solidhair et Fakehair dontcare, Flora Lacote peut récupérer des mèches de cheveux de dix à plus de vingt centimètres de longueur, des cheveux colorés ou naturels.

Selon Flora Lacote, c'est un sujet plus facile à aborder avec les enfants, notamment les jeunes filles âgées de 10 à 12 ans qui ont souvent des longueurs de cheveux suffisants. "Personne ne refuse ce don", les clients sont très réceptifs.

Si vous voulez donner vos cheveux pour qu'ils soient transformés en perruques pour les personnes atteintes de cancer, rendez-vous au salon "secret de coiffure" 2 rue Barbés à Argenton-sur-Creuse.