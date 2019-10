Indre : coup de chaud chez les ramoneurs

Châteauroux, France

Comme chaque année à la même période, les spécialistes du chauffage sont très sollicités dans l'Indre. Avec la remise en route des chaudières, des poêles, et des cheminées, les interventions se multiplient. À Châteauroux, certains spécialistes effectuent jusqu'à 9 interventions par jour, et la main-d'oeuvre est parfois à peine suffisante pour répondre à la demande.

Un besoin de recrutement

Les entreprises sont très sollicitées; "Au démarrage du chauffage, on peut avoir jusqu'à une centaine d'appels par demi-journée" détaille Carole Darchis, dirigeante de l'entreprise Darchis Sarchman, à Châteauroux. "C'est à ce moment de là de l'année que beaucoup de personnes tombent en panne, et ont besoin de nettoyer parce qu'elles rallument leurs équipement" détaille celle qui dirige une équipe de 7 personnes, qui interviennent sur tout le département de l'Indre. Comment s'organise-t'elle en cette période de forte demande ? "J'aimerai prévoir plus de personnel, mais nous ne trouvons pas" se désole Carole Darchis, qui aurait besoin d'au moins une personne en plus. La dirigeante se dit prête à accueillir et à former de potentiels candidats.