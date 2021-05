Indre: dernières heures pour faire votre déclaration de revenus en ligne

Avis aux plus étourdis ou aux plus angoissés à l'idée de faire des papiers administratifs ! La déclaration de vos impôts sur le revenu touche à sa fin. Si vous vivez dans l'Indre, vous avez jusqu'au mardi 1er juin 23h59 pour remplir votre déclaration de revenus en ligne. Après, il sera trop tard et vous vous exposez à des pénalités et des majorations :

10 % en l'absence de mise en demeure

20 % en cas de dépôt tardif de déclaration dans les 30 jours suivant la mise en demeure

40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure.

Dans le Cher, la déclaration en ligne s'est achevée mercredi 26 mai.