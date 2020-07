Indre : des animations pour stimuler les personnes âgées après le confinement

Tout au long de la semaine, des animations sont proposées auprès de personnes âgées en Brenne. Un public fragile et encore plus après l'épidémie de Covid-19 et le confinement qui ont renforcé l'isolement.

Dans la salle des fêtes de Tournon-Saint-Martin, un mur lumineux et tactile est installé ce lundi. Huit personnes âgées, suivies par la structure d'aides à domicile "Bien vivre chez soi", participent aux animations. "Quand il y a un point de couleur, il faut taper dessus !", explique une animatrice. Pendant une minute, il faut réaliser le score le plus élevé. Ces activités seront proposées jusqu'à vendredi dans quatre autres structures qui travaillent auprès de personnes âgées en Brenne. "Avec la crise du Covid, on s'est dit qu'il y avait urgence à ce qu'on s'intéresse à ces personnes beaucoup plus confinées que les autres et qui ont plus de difficultés à revenir vers les autres", souligne Claire Moreau, de l'association Kaléidoscope, à l'origine du projet. "C'est un challenge brennou, un Intervilles de la Brenne", sourit Cécile Gillet.

Des personnes âgées encore plus isolées après le confinement

Le confinement a renforcé les fractures territoriales. Les personnes âgées qui étaient déjà isolées le sont souvent encore plus aujourd'hui. "L'isolement, c'est déjà un problème chez nous en général mais là c'est encore pire", confirme Cécile Gillet, animatrice au sein de Kaléidoscope. "C'est essentiel qu'on se retrouve parce que les personnes âgées perdent une partie de leur autonomie et de leurs capacités motrices et cognitives quand elles ne voient pas des gens et qu'elles ne sont pas stimulées", ajoute-t-elle.

L'animation fait partie du bien-être des gens et des soins apportées à une personne", Claire Moreau

Parmi les huit participants ce lundi, Annette fait plusieurs parties. "Cela fait quatre mois que je ne suis pas sorti de chez moi. Ça fait du bien de ressortir, de faire travailler sa mémoire, de revoir des amis que je connais depuis mon enfance", explique-t-elle.

Le mur tactile lumineux a été mis à disposition par Mario Dinal, directeur de C'D'Laballe Events. "Ce sont des jeux qui permettent de faire fonctionner la mémoire, de tester aussi les réflexes. C'est utile pour tous et particulièrement pour les personnes âgées", explique-t-il.

La concentration se voit dans le regard des personnes âgées © Radio France - Jérôme Collin

Un futur service d'animations en Brenne

Ce défi proposé cette semaine, c'est le premier de Rosali, un service d'animation en Brenne qui sera officiellement lancé début 2021. "Au lieu de se dire qu'il n'y a que des vieux dans notre zone, il faut se demander comment on peut faire pour que la vie de ces personnes âgées soit belle et distrayante", insiste Claire Moreau. "Avec la crise du Covid, on s'est dit qu'il y avait urgence à ce qu'on s'intéresse à ces personnes beaucoup plus confinées que les autres et qui ont plus de difficultés à revenir vers les autres. On s'est dit que ça valait le coup de faire une semaine d'animations destinée pour eux", ajoute-t-elle.

Le projet est porté par l'association Kaléidoscope, qui promet de mettre en place de nombreuses animations et qui assure avoir beaucoup d'autres très bonnes idées.