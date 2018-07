Indre, France

Depuis ce dimanche 1er juillet, il faut rouler à 80 km/h sur les routes secondaires et non plus à 90 km/h. Les automobilistes ont dû changer leurs habitudes et ce, dès le premier jour de la mise en application de cette mesure. Dans l'Indre, les conducteurs qui ont emprunté la départementale 943, de Châteauroux à Buzançay, ont donc roulé un peu moins vite mais sans grande conviction.

" _Ça n'avance pas, les moteurs souffrent_. J'ai une moto puissante et à 90, c'était déjà juste alors à 80, c'est encore pire ", explique Manuel, qui revient tout juste d'Espagne et où il a pu rouler jusqu'à 100 km/h sur certaines routes secondaires. Certains conducteurs craignent que cela fasse flamber leur consommation de gazole notamment, qu'il faille faire le plein plus souvent et donc dépenser plus.

Ça n'avance pas !", Manuel, un motard

" On regarde plus le compteur que la route. C'est dangereux mais on n'a pas le choix sinon c'est le permis qui saute ", regrette Nicolas, un habitant de Buzançay. En respectant cette nouvelle limitation de vitesse, cela veut dire que le trajet en voiture est allongé de quelques minutes. Rien de grave pour certains mais un vrai problème pour d'autres, pour ceux qui effectuent plusieurs dizaines de kilomètres afin de se rendre sur leur lieu de travail par exemple.