Indre : des bénévoles fabriquent plus de 30.000 masques pour les habitants de leurs communes

"On s'est dit qu'après le confinement, il faudrait des masques et qu'on pourrait en fabriquer... Quand on a vu l'enthousiasme que l'idée suscitait, on a foncé" résume le maire de Faverolles-en-Berry, William Guimpier, à l'origine du projet.

L'élu a très vite repéré que de nombreuses initiatives de particuliers avaient été lancées un peu partout dans les communes du canton. Il a donc décidé de fédérer tout le monde pour travailler ensemble. "On a la chance d'avoir une ancienne chemiserie sur le territoire. Le fils des propriétaires nous a dit "Non seulement je vais vous prêter les machines, mais je vais vous les couper moi, les masques! " C'est formidable ! Il nous a aussi donné du tissu, des élastiques, tout un tas de choses... Merci à lui !"

4 modèles de masques

De son côté, Pascale, couturière bénévole, a réfléchi à la conception et a conçu quatre patrons : "Il y a un modèle pour les enfants de moins de 5 ans, un autre pour les 5-10 ans et un pour les ado et adultes. On prépare aussi des masques avec des élastiques pour les plus âgés qui n'ont plus toujours l'agilité pour nouer les galons derrière la tête".

Les masques sont conçus pour être lavables en machine : "Il y a deux épaisseurs et les gens pourront glisser le filtre qu'ils veulent dedans..." explique Pascale.

La petite troupe a besoin de main d'oeuvre ! Que vous sachiez coudre ou non, si vous êtes dans le secteur, elle vous attend : "Même si vous ne savez pas coudre ! On a besoin de gens pour préparer les kits pour faciliter le travail des couturières...On a aussi besoin de tissus, de fils, d'élastiques !" Il faut dire que le challenge est important : la communauté de communes veut fournir trois masques par habitant, soit 34.500 masques...

Si vous êtes disponible ou si vous avez du matériel, vous pouvez les appeler au 02 54 00 33 75