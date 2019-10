Indre : des centaines de motards au grand cœur viennent en aide aux enfants malades

Ils collectent des jouets, pour venir en aide aux enfants malades Des centaines de motards se mobilisent ce samedi au Poinconnet. Ils proposent une balade de 120 kilomètres en moto, mais aussi une tombola et un concert. Les fonds collectés seront reversés à des associations, ainsi que des jouets, puisque le participants doivent en ramener un neuf pour pouvoir s'inscrire. C'est déjà la 7eme édition de cet événement baptisé "La route des jouets", organisé par l'association Obot.

On a beau avoir des cuirs, des casques des tatouages, on a quand même un cœur qui s'enflamme facilement quand on voit la misère