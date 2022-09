Indre : des détenus castelroussins se réinsèrent en participant aux vendanges

C'est l'heure des vendanges en Berry. Elles ont démarré depuis une dizaine de jours dans le vignoble de Châteaumeillant à cheval sur le département du Cher et de l'Indre. Cette année, sur la commune d'Urciers (Indre), cinq détenus du centre pénitentiaire du Craquelin, à Châteauroux, sont venus prêter main forte pour la semaine. Cette semaine de travail a démarré ce mercredi 21 septembre et va se poursuivre jusqu'à vendredi. Elle doit leur permettre d'améliorer leur dossier en vue d'une demande de remise en liberté ou d'une remise de peine.

Un bol d'air frais et de liberté

Dans les rangs de vigne, sa paire de ciseaux en main, Hassan coupe patiemment les grappes de raisins. Les vendanges, c'est une grande première pour ce détenu castelroussin et ça n'a strictement rien à voir avec le travail qu'il peut effectuer en prison "c'est moins énergivore. On ne subit pas l'autre, on ne dépend pas spécialement de l'autre. On oublie même, à la limite, dans quel cadre on est là".

Hassan s'occupe de la cueillette du raisin et c'est une grande première pour lui. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

On peut montrer qu'on peut nous faire confiance (Halim)

Un peu plus loin, Halim fait des allers retours avec sa corbeille sur le dos. Il peut transporter jusqu'à 80 kilos de raisins jusqu'aux grandes bennes du camion au bout des vignes. C'est un travail très physique pourtant il garde le sourire. Pour lui, cette sortie est une chance à saisir : "ça aide énormément. On peut montrer qu'on peut nous faire confiance. Je trouve ça vachement bien."

Des détenus participent aux vendanges dans l'Indre - reportage Copier

Améliorer son dossier pour une remise de peine ou une remise en liberté

Les détenus sont choisis pour leur bon comportement. Ce travail va leur permettre d'améliorer leur dossier pour une possible remise de peine explique Éric Lostanlen, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). "On est sur un contrat classique, avec _une rémunération un peu plus importante_. Ils sont payés comme tous les saisonniers ici, selon les même contrats", détaille-t-il avant de poursuivre "Cela va donc leur permettre aussi de payer, le cas échéant, s'il y en a, des parties civiles de façon plus rapide".

Sur son dos Halim peut transporter jusqu'à 80 kilos de raisins. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Or, ce dernier point est examiné par les juges des libertés lorsqu'il s'agit d'accorder une remise de peine ou une remise en liberté. De plus l'opération, même si elle ne dure que trois jours, "permet aussi de nous assurer que les gens sont aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur (de la prison)".

Du gagnant-gagnant pour les vignerons

Pour le collectif de vignerons dont fait partie Albin Roux, c'est du gagnant-gagnant : "On manque de personnes motivées pour faire les vendanges. Je pense que ça répond à la fois à nos besoins et peut être aussi aux leurs. Cela leur permet de commencer à préparer l'après, de voir qu'il y a peut être des opportunités pour eux aussi dans les métiers agricoles", explique ce vigneron.

Stéphane Bredin, le préfet de l'Indre, a défendu durant quatre ce type d'opérations lorsqu'il était Directeur de l'Administration Pénitentiaire. Copier

Le collectif de vignerons dont il fait partie a d'ailleurs émis le souhait d'accueillir plus régulièrement des détenus pour les travaux des vignes tout au long de l'année. Une demande à laquelle le préfet de l'Indre s'est montré particulièrement attentif. Ce dernier est venu constater l'action du SPIP sur le terrain en tant que représentant de l'État mais pas seulement. Pour Stéphane Bredin, cette visite a aussi été une occasion de voir sur le terrain la politique qu'il a défendue durant quatre ans en tant que Directeur de l'Administration Pénitentiaire de 2017 à 2021.

De gauche à droite : Stéphane Bredin (préfet), Eric Lostanlen (Directeur du SPIP) et Albin Roux (victiculteur). © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Actuellement, un autre groupe de détenus participe aussi aux vendanges chez nos voisins du Loir-et-Cher à Selles-sur-Cher.