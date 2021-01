Indre : des masques transparents pour faciliter la communication avec les personnes fragiles

Le masque est une barrière contre la circulation du Covid-19. Mais le masque aussi une véritable barrière pour de nombreuses personnes âgées ou en situation de handicap. Il est impossible de voir le bas du visage et donc de lire sur les lèvres. C'est un obstacle pour les mandataires judiciaires de la fédération Familles Rurales dans l'Indre, qui rendent visite à près de 450 personnes. Il s'agit souvent de personnes fragiles. "Par rapport à la communication, on a des personnes qui n'entendent pas vraiment, qui doivent lire sur les lèvres. C'est vraiment une barrière, un obstacle. Encore plus quand on fait des visites en Ehpad", indique Justine Moreau, mandataire judiciaire.

On va pouvoir revenir à des échanges plus naturels, un peu comme avant"

"Quand on a eu ces remontées de difficultés de communication, on a fait le lien avec l'Association Prévoyance Santé pour avoir des masques inclusifs. On avait déjà eu cette démarche pour l'accueil de loisirs pour des enfants", souligne Sarah Etiève, directrice de Familles rurales dans l'Indre. "Avoir de nouveau un sourire et plus seulement la moitié du visage, ça change beaucoup de choses", ajoute-t-elle. "Les usagers nous demandent très souvent de retirer nos masques parce qu'ils ne nous reconnaissent pas et qu'ils ne voient pas nos expressions. Le fait d'avoir un masque transparent va faciliter l'échange et les rassurer", souligne Sandrine Seguin, directrice adjointe.

- © Radio France - Jérôme Collin

Ces masques inclusifs ont été fabriqués par l'Association des paralysés de France. Ils sont distribués par l'Association Prévoyance Santé. "C'est un projet qui a retenu notre attention. On a donné 15 masques qui sont réutilisables et lavables 20 fois", précise Marie-France Charfoulaud, déléguée régionale de l'ADPS.

"C'est vraiment une chance d'avoir ce matériel car la communication est extrêmement importante dans l'accompagnement. La lecture labiale est essentielle. On voit qu'on se heurte à des difficultés à cause de problèmes d'auditions mais aussi parce que voir seulement la moitié du visage est pénalisant. Ça va nous faciliter la vie au quotidien", conclut Sarah Etiève.