Indre : des milliers de repas distribués cet été aux Restos du Cœur

Les 11 antennes locales des Restos du Coeur de l'Indre se mobilisent tout l'été pour venir en aide aux plus démunis.

Pas de répit pour les bénévoles des Restos du coeur en Berry. Alors que certaines associations comme Le Secours Populaire ou La Croix Rouge sont fermées en août, dans l'Indre 10 des 11 antennes locales des Restos du Coeur restent ouvertes. Objectif : venir en aide aux personnes précaires en leur distribuant nourriture et vêtements, notamment aux migrants.

Plus de 1.200 personnes inscrites Boulevard d'Anvaux

Rien qu'au local du boulevard d'Anvaux, à Châteauroux, plus de 1.200 personnes se sont déjà inscrites pour recevoir les colis alimentaires cet été. "C'est plus que l'été dernier à la même période" explique Stéphanie Ardelet, la responsable du centre. Une hausse qui s'explique en partie par un afflux de migrants : cet été le centre aide une cinquantaine de migrants sur les 1.200 personnes accueillies.

"On a eu un afflux de migrants ces dernières semaines sur Châteauroux et Argenton-sur-Creuse, des Soudanais, des Érythréens, des Guinéens... il faut s'organiser car ils ne parlent pas français, seulement arabe ou anglais, mais on a un interprète du CAO (centre d'accueil et d'orientation) qui arrive à dialoguer avec eux".

Avec ma fille on n'a que 300 euros par mois pour vivre" (une migrante)

L'association aurait besoin cette année d'une nouvelle armoire réfrigérée. © Radio France - Jonathan Landais

Clémentine est logée au CADA de Châteauroux, le centre d'accueil et de demandeurs d'asile. Cette Camerounaise est venue aux Restos du Cœur chercher un colis pour elle et sa fille de 5 mois. "Avec ma fille on n'a que 300 euros par mois pour vivre (dans le cadre de l'ADA allocation pour demandeur d'asile), c'est pas facile pour moi... surtout que j'ai laissé mes deux autres enfants au pays", explique la jeune femme.

"J'ai le RSA, quand je trouve du travail, je travaille... sinon je viens aux Restos du Cœur, ça fait du bien pour les gens qui n'ont pas de ressources", témoigne aussi cet homme d'origine algérienne arrivé en France il y a 5 ans. Il y a enfin des personnes qui viennent de manière plus irrégulière, comme Fabienne, la cinquantaine : suite à un problème de santé au dos, elle ne peut plus travailler.

Fabienne ne fréquente le centre que de manière irrégulière, mais cet été elle n'avait pas le choix Copier

Cette semaine le site des Resto du Cœur du Boulevard d'Anvaux a reçu une quarantaine de conteneurs bleus de 20 kilos chacun, soit plus de 700 kilos de nourriture : viande, yaourts, poissons, fruits et légumes. Une cargaison qui partira en seulement en quelques jours. L'association aurait d'ailleurs besoin d'un nouveau réfrigérateur ou d'une armoire réfrigérée pour conserver les denrées périssables.

Où bénéficier de l'aide des Restos du Cœur dans l'Indre cet été ?

Les personnes qui le souhaitent peuvent continuer à s'inscrire tout l'été dans l'un des 11 centres du département, il suffit pour cela d'amener des justificatifs concernant son niveau de ressources.