Indre : une arnaque au numéro surtaxé pour la vaccination anti-Covid

Les arnaqueurs ne reculent devant rien et ne doutent de rien. La police nationale de l'Indre invite les habitants à se méfier d'appels téléphoniques auprès de personnes âgées. Au bout du fil, on leur demande de contacter un numéro afin de s'inscrire pour bénéficier du vaccin contre le Covid-19. Sauf que ce numéro est surtaxé. Les escrocs ne s'arrêtent pas là et demandent aussi à leurs victimes de se connecter sur un site Internet écrit en italien.

Il ne faut surtout pas donner suite à ces demandes. Les renseignements sur la campagne de vaccination sont disponibles sur le site du gouvernement.