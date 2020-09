Indre : des sites brennous exceptionnels ouverts pour les journées du patrimoine

A l'occasion des Echappées à vélo et des journées du patrimoine, qui auront lieu ce dimanche, le PNR propose trois circuits à la découverte de sites exceptionnels en Brenne.

La Brenne et ses étangs

Pour ses trente ans, le Parc Naturel de la Brenne veut marquer le coup. A l'occasion des Échappées à vélo et des journées du patrimoine, il propose trois circuits à vélo à la découverte de sites rarement ouverts au public.

Le premier circuit, long de 40 km, propose d'aller d'Oulches à Rivarennes. Originalité du parcours : il est possible de faire tout le parcours à vélo ou de descendre la Creuse en canoë jusqu'à Romefort avant de poursuivre à vélo.

Le deuxième circuit relie Oulches et Ciron pour 23 km à vélo et en canoë

Le troisième, entre Oulches et Rivarennes via Prissac propose de parcourir 60 km sur route et s'adresse plutôt aux cyclistes aguerris.

Le long de ces parcours, des animations sont proposées et différents sites patrimoniaux accueillent les visiteurs comme le château de Romefort, habituellement fermé au public.

Il est possible de faire le parcours en vélo électrique.

Attention, il est absolument nécessaire de réserver au 02 54 28 12 13