Indre : le personnel du centre gériatrique dénonce la dégradation des conditions de travail

Les syndicats Sud Santé et Solidaires ont manifesté leur mécontentement

Effectifs insuffisants, souffrance au travail, impossibilité de vraiment s'occuper des patients... Les motifs de mécontentement du personnel du centre gériatrique de l'Indre sont nombreux. Le syndicat Sud Santé a appelé le personnel à se rassembler devant l'entrée du site pour exprimer leur colère. Le personnel est à bout. Et la crainte, c'est de voir les conséquences sur les patients et leurs familles. "J'en ai ras-le-bol de travailler comme ça. J'en ai marre de voir mes collègues passer dix minutes à faire une toilette alors qu'il faudrait une demi-heure. Moi, je dis stop", témoigne Anne, une infirmière depuis plus de 15 ans.

Le personnel soignant est usé dans les EHPAD

Elle décide de quitter son poste du centre gériatrique de l'Indre pour aller dans un autre établissement. Au mois de septembre, elle a été victime d'un burn-out. "Je ne peux plus continuer à travailler comme ça. Demain, ce sera nous dans les EHPAD, ce sera d'abord nos parents. Moi, de ce que je vois, je ne veux pas mettre mes parents dans un EHPAD", ajoute Anne.

Je n'exerce plus un métier qui correspond à mes valeurs humanistes et au respect de la dignité humaine

Le personnel fait signer une pétition aux personnes qui entrent sur le site pour alerter la population aux problèmes vécus. L'adhésion est quasi-unanime. "Moi, je vous comprends. Je fréquente régulièrement les EHPAD. On se projette nous aussi, et ce n'est pas très réjouissant", explique Pierre, tout en signant la pétition. "Ma mère est en EHPAD. Elle a Alzheimer et franchement, elle n'est pas gâtée. Il y a vraiment un manque de personnel", ajoute Danielle.