Indre : Deux comédiennes racontent les Brennous dans une série de portraits

Elles en piaffent d'impatience, Manon et Julie. A 24 ans, les deux artistes terminent une résidence artistique de trois semaines à Néons-sur-Creuse, le temps de construire un spectacle "en circuit court", sur une idée très originale.

Les deux jeunes femmes ont arpenté la Brenne pendant plusieurs semaines, se faisant héberger au hasard des rencontres. "Nous sommes partis de Saint-Benoit-du-Sault et nous sommes allées à Tournon-Saint-Martin. Nous avons été frapper chez les habitants, au hasard, pour se faire héberger chaque soir" racontent-elles. De ces rencontres sont nées des portraits de Brennous. "C'est toujours bienveillants et sans jugement. Ca parle de nous aussi, de nos parcours". Et quels parcours...

Manon est artiste, originaire de Suisse. Et c'est déjà son deuxième opus. Elle avait réalisé un spectacle similaire né de ses rencontres avec des habitants du nord du Berry et de la Sologne. Cette fois, elle a embarqué Julie, rencontré sur le premier périple. La jeune architecte, "très bricoleuse" et touche-à-tout, a voulu vivre aussi l'expérience et s'est lancée aux côtés de Manon. Des portraits pour témoigner d'un patrimoine local riche en personnalités.

Le spectacle sera présenté dans neuf communes brennouses :