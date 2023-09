Indre : elles veulent sortir de la prostitution et être accompagnées, deux dossiers bientôt étudiés

Cela faisait depuis 2019 qu'elle ne s'était pas réunie dans l'Indre. La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme, et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, doit se rassembler ces prochains jours, à Châteauroux. Elle étudiera notamment deux demandes faites pour bénéficier du Parcours de sortie de prostitution. Possiblement les deux premières dans l'Indre. Ce dispositif, créé en France en 2016, a pour vocation d'accompagner celles et ceux qui souhaitent quitter la prostitution. Ainsi une aide financière est notamment proposée, mais pas que.

ⓘ Publicité

Deux dossiers étudiés dans l'Indre

C'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) de Châteauroux qui présentera les dossiers. Mathilde Debaene y est intervenante sociale. Elle accompagne depuis avril les deux personnes qui ont entamé la démarche de sortie de prostitution. Elle ne détaille pas leur parcours précis, mais évoque leur motivation : "Ce sont deux profils qui sont très différents, avec des parcours très différents également, qui expriment surtout qu'elles ont besoin d'être épaulées, pour se convaincre qu'une vie sans prostitution est possible" explique Mathilde Debaene. Ce message n'est pas si facile à apprivoiser, notamment car cela fait longtemps que ces deux personnes sont dans une situation de prostitution.

La demande de parcours de sortie de prostitution est généralement effectuée par les personnes qui se trouvent dans les situations les plus précaires, explique Mathilde Debaene : "Concrètement c'est un dispositif qui est surtout utilisé par les personnes étrangères. Et notamment parfois en situation d'irrégularité sur le territoire". Des personnes encore plus "dépendantes" de la prostitution pour vivre, puisqu'elles ne peuvent pas exercer légalement une activité professionnelle. En cas d'accompagnement, le dispositif de parcours de sortie de prostitution leur donne droit à une autorisation provisoire de séjour, d'une durée initiale de six mois. Les bénéficiaires peuvent également recevoir une aide financière, sous certaines conditions, et obtenir des solutions de logement. Le dispositif est prévu pour une durée de six mois, mais il peut être renouvelé, ou suspendu en cas de difficultés.

La commission départementale doit donner son avis, mais c'est ensuite au préfet que revient la responsabilité de donner son feu vert ou non.

La stratégie de lutte contre la prostitution dans l'Indre abordée également lors de cette commission

Au delà des deux demandes pour bénéficier du Parcours de sortie de prostitution, c'est aussi la stratégie de lutte globale contre ce phénomène qui doit être abordée lors de la réunion de la commission départementale, dans quelques jours. Certes, la prostitution n'est pas visible à Châteauroux comme elle peut l'être dans les grandes villes en France, mais elle existe bel et bien, rappelle Mathilde Debaene. "On n'est pas un territoire qui, de manière magique, n'aurait aucune prostitution. La preuve en est que dès que l'on se connecte sur un site spécialisé de rencontres prostitutionnelles, là on est à peu près sur 150 profils référencés à Châteauroux " détaille l'intervenante du CIDFF. Cette prostitution, moins visible, reste toutefois identifiable, à la différence d'autres situations. "Quand on est aide à domicile, et qu'un de nos clients nous propose de nous toucher contre un caddie de course, c'est une situation prostitutionnelle. Et ca effectivement, on sait que cela arrive beaucoup" explique Mathilde Debaene.

L'enjeu des JO

L'intervenante du CIDFF espère qu'il sera également question lors de la réunion de la commission de la stratégie déployée pendant la tenue des épreuves de tir sportif des Jeux Olympiques, qui doivent se tenir au centre de tir de Châteauroux-Déols. "On sait que les grandes épreuves sportives sont toujours un grand vecteur d'arrivée de prostitution sur les lieux de compétitions" explique Mathilde Debaene, en citant en exemple le Mondial de foot qui s'était tenu en Allemagne en 2006 , et avait amené carrément selon elle la création de maisons closes à proximité des stades. La législation en France ne permet évidement pas le même scénario, en revanche l'intervenante du CIDFF s'attend à ce que les proxénètes "réquisitionnent" les logements particuliers et hôtels.

Pour lutter contre cela, plusieurs pistes : des actions de sensibilisations menées auprès du public et des athlètes, mais aussi auprès des hôteliers et hébergeurs, avance Mathilde Debaene.