Indre : Emmaüs annonce la réouverture de ses points de vente

Les clients vont pouvoir revenir faire des achats dans les boutiques d'Emmaüs du département de l'Indre. La communauté annonce avoir reçu l'autorisation de la préfecture pour ouvrir ses points de vente, à l'exception de la boutique de Châteauroux, située rue Lescaroux. Il est donc possible de se rendre dès ce mercredi 14 avril sur les sites Emmaüs de Déols, La Châtre et Le Blanc, aux jours et aux horaires habituels.

Emmaüs invite ses clients à respecter scrupuleusement les mesures et les gestes barrière.