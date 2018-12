Indre-en-Loire : les salariés des Maisonnées en grève à Azay-le-Rideau et Rivarennes

Le personnel encadrant des Maisonnées d'Azay-le-Rideau et Rivarennes réclame principalement le retour des indemnités kilométriques, non payées depuis 8 ans !

Azay-le-Rideau, France

Réparties sur les communes d’Azay-le-Rideau et de Rivarennes, les 6 Maisonnées d’Indre-et-Loire seront au ralenti ce mercredi. Le personnel soignant de ces maisons d'accueil pour adultes autistes se met en grève, à l’appel du seul syndicat Force Ouvrière, pour réclamer une plus grande considération. En effet, le niveau des salaires de ces employés est tout simplement le plus bas des métiers liés au soin, derrière celui d'aide-soignante. La colère se fonde également sur l'absence d'indemnités kilométriques, non-payées depuis 8 ans par l'association ADMR, en charge de ces Maisonnées. Une association directement gérée... par les parents, qui dirigent eux-mêmes ces foyers d'accueil composés de 55 résidents.

Pour les employés, les retenues sur les salaires ont été considérables. Selon l'estimation de Vincent Thépault, moniteur-éducateur et délégué syndical Force Ouvrière, cette absence représente environ 200 euros en moins chaque mois, pour un salarié habitant à Tours et venant travailler à Azay-le-Rideau ou Rivarannes, les deux villages d'accueil de ces Maisonnées, situés à 25 kilomètres et 37 kilomètres au sud-ouest de la Métropole. Le malaise est d'autant plus grand que ces indemnités ont été cachées aux employés pendant tout ce temps : "elles n'ont jamais été budgétisées depuis 2010. Ils ont essayé qu'on ne remarque pas ces indemnités, qui leur auraient coûtées de l'argent", regrette le syndicaliste.

Deux propositions précises sur la table des employeurs.

Mais cette fois, les revendications seront portées par l'élan de grève. En solution à la crise ? Le paiement de 60% des trajets pour les salariés, à partir du mois de Janvier 2019. Ces indemnités concerneraient le secteur du département d'Indre-et-Loire, et devraient au moins porter sur les déplacements faits ces 2 dernières années. Les salariés espèrent cette fois être entendus. Avec cet exemple de Vincent Thépault : "en début d'année, nous avons fait une pétition pour changer la convention de travail : même approuvée par 80 salariés sur 120, celle-ci a été rejetée."

On ne demande pas davantage, on veut juste que nos droits soient appliqués.

Selon Force Ouvrière, la mobilisation sera normalement suivie par une personne sur trois. "Une grève de l'ensemble du personnel est difficilement imaginable : dans notre métier, les gens n'osent pas se mettre en grève, pour le bien-être des résidents. Mais il y aura beaucoup de salariés qui participeront à leur mobilisation sur leur temps de repos." espère Vincent Thépault. Pour régler la situation, une réunion de comité d'entreprise est d'ailleurs prévue à 8h30, une heure après le début de la manifestation, prévue sur le parking des Maisonnées à Azay-le-Rideau, avenue de la Gare. Une assemblée générale aura lieu sur place à 9h pour voter la suite du mouvement.

Alexandre Lepère