Indre-et-Loire : 1 450 dessins d'enfants pour les personnes âgées des EHPAD

L'opération du Secours Catholique d'Indre-et-Loire "Un dessin pour Noël" a été un succès. 1 450 dessins de petits Tourangeaux ont été envoyés pour les personnes âgées isolées des EHPAD. Le 24 octobre, quatre associations, le Secours Catholique, les petits frères des pauvres, la Croix Rouge et les visiteurs des malades en hôpitaux, avaient lancé cette initiative pour remplacer l'opération "Des Fleurs pour Noël" qui avait été annulée à cause de la Covid. L'objectif de 700 dessins a été largement dépassé.

On souhaitait avoir 700 dessins pour 7 EHPAD, et "miracle de Noël" on en a reçu deux fois plus. On va donc ajouter 5 EHPAD à notre liste. Il y aura un dessin pour chaque résident -Ursula Vogt, la déléguée départementale du Secours Catholique