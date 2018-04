En 2017, en Indre-et-Loire, sur plus d'un millier d'assignations, seulement 102 expulsions ont été réalisées.Un chiffre en baisse par rapport à 2016. Il faut dire que les bailleurs sociaux mettent en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour éviter cette issue traumatisante.

Depuis ce mardi, c'est la fin de la trêve hivernale et donc ressurgit le risque, pour de nombreux locataires, de voir débarquer l'huissier pour leur demander de quitter leur logement. En Indre-et-Loire, sur l'année 2017, il y a eu un peu plus d'un millier d'assignations, mais seulement 102 expulsions réalisées. Les autres situations ayant trouvé une autre issue à la procédure d'expulsion. Un chiffre en baisse par rapport à 2016. Il faut dire que beaucoup de bailleurs sociaux d'Indre-et-Loire, ont des dispositifs d'alerte et de gestion des situations à risque. C'est le cas chez Touraine Logement, qui compte 6032 logements dans le département. Xavier Desnos est responsable du service contentieux, et pour lui la fin de la trêve hivernale n'est pas une date fatidique. On a un service recouvrement, mais surtout un service d'accompagnement pour travailler sur le budget du ménage : loyer, mais aussi factures, énergie, internet....