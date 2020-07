Indre-et-Loire : 116 projets primés seront réalisés par le département grâce à son budget participatif

Le verdict est tombé pour les candidats qui voulaient bénéficier du budget participatif lancé par le département d'Indre-et-Loire. 116 projets primés seront réalisés. Au total, 46 312 votes ont été enregistrés sur le site du département.

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a lancé à l’automne ce Budget Participatif pour une enveloppe de 1,4 million d’euros. C'est le premier Budget Participatif de la Région Centre-Val de Loire. Tous les projets sélectionnés sont jugés d’intérêt général. Deux catégories ont été crées : une pour les plus de 18 ans et une pour les jeunes de moins de 18 ans.

Des projets pour tous les cantons du départements

58 projets ont été primés pour les moins de 18 ans et 58 projets pour les plus de 18 ans, sur l’ensemble des 19 cantons du Département.

Le projet lauréat pour les moins de 18 ans, qui a reçu le plus de suffrages est celui d’une "Aire de jeux pour enfants handicapés" à Tours dans le quartier de la Gloriette/2 Lions. Le projet lauréat pour les plus de 18 ans, qui a reçu le plus de suffrages est celui d’un "Atelier partagé de recyclage de plastiques" à La Riche.

Durant la période du 15 octobre au 15 mars, 300 projets ont ainsi été déposés (85 projets pour les moins de 18 ans et 215 pour les plus de 18 ans). La campagne de vote en ligne qui s’est tenue du 15 juin au 15 juillet.