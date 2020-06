Indre-et-Loire : la LICRA veut travailler au renforcement du dialogue entre les policiers et les jeunes

Christophe Castaner et les syndicats de police ont deux jours pour éteindre la colère qui gronde chez les policiers. Ce jeudi après-midi et vendredi 12 juin les syndicats sont reçus place Beauvau. Ils sont très remontés contre les manifestations contre les violences policières et se sentent trahis par leur propre ministre de l'intérieur qui a annoncé vouloir améliorer la déontologie dans la police, qui envisage la suspension des policiers sur un simple soupçon de racisme et qui a interdit "l'étranglement", cette technique couramment utilisée dans le cas d'interpellations difficiles mettant en danger le policier.

Gervasio Semedo, le président de la LICRA d'Indre-et-Loire, la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, prend la parole sur France Bleu Touraine pour exprimer lui aussi son émotion sur la question du racisme dans la police. La LICRA travaille en partenariat avec l'Etat et la police pour améliorer la formation des policiers et les relations entre les policiers et les jeunes. Pour Gervasio Semedo, ce travail de partenariat est précieux dans la lutte contre le racisme et il faut le renforcer. Ci-dessous l'intégralité des propos du président de la LICRA sur France Bleu Touraine :