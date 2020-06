Indre-et-Loire : des fouilles archéologiques ont débuté sur deux hectares en plein centre-ville de Loches

Le centre-ville de Loches est en plein travaux depuis le 2 juin, sur la place de Verdun et les rues avoisinantes, Alfred de Vigny, Bas-Clos et Descartes. C'est la première étape d'une refonte totale du quartier qui va de pair avec les travaux de construction d'un hôtel 4 étoiles dans l'ancien palais de justice et la création de 24 logements dans l'ancienne école Alfred de Vigny. Parallèlement, des fouilles archéologiques préventives ont lieu place de Verdun et rue Alfred de Vigny, sur une surface de 2 hectares. Marc Angenault, le maire, explique que les deux sites sont historiques mais qu'on n'y a pas trouvé de vestiges exceptionnels pour l'instant.

Ces fouilles archéologiques préventives sur 2 hectares vont durer deux mois. Elles s'achèveront fin juillet. L'objectif est de faire un diagnostic afin d'évaluer si les travaux peuvent avoir un impact négatif sur les vestiges qui seront découverts. Mais pour l'instant, Pierre Papin, archéologue au conseil départemental, raconte que rien de particulièrement inattendu n'a été trouvé.

Coté travaux dans l'ancien palais de justice pour le transformer en hôtel 4 étoiles et dans l'ancienne école Alfred de Vigny pour y créer des logements, le chantier avance. Celui du futur hôtel devrait s'achever à l'été 2021, celui des logements à peu près vers la même période.