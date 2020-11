Indre-et-Loire : Touraine Logement renforce son dispositif "Confinés mais pas isolés" pour ses locataires âgés

"Confinés mais pas isolés", c'est le dispositif que le bailleur social Touraine Logement a mis en place envers ses locataires de 75 ans et plus pendant le confinement.

Chaque semaine, un appel téléphonique est passé aux locataires les plus âgés pour s'assurer de leurs besoins. 856 appels ont été passés lors du premier confinement et on a dépassé les 300 appels depuis le début du second. 21 collaborateurs de Touraine Logement sont mobilisés. Cette opération de solidarité est une lourde charge pour eux mais elle rencontre un vrai succès auprès des seniors.

21 collaborateurs à l'écoute des locataires âgés et isolés

"Comment allez-vous?" "Pour le moment, çà va, le Covid n'est pas passé par là encore! "Gaëla Desmier est chargée de gestion locative, ses coups de fil aux seniors isolés ont fait d'elle quasiment un membre de la famille. Leila a 68 ans, elle habite La Riche, elle n'est pas très âgée mais elle souffre de l'isolement et les appels hebdomadaires de Gaëla Desmiers sont devenus un rendez-vous très attendu

Les locataires que nous avons au téléphone nous disent souvent que çà fait chaud au cœur de venir prendre de leurs nouvelles -Gaëla, chargée de gestion locative

La marque Hizy créée par Touraine Logement pour le confort et l'autonomie des seniors - Lydie Fichepain

Les échanges téléphoniques permettent de découvrir des problèmes de santé ou des situations de souffrance psychologiques chez les locataires âgés.

Tout va bien, sauf que je suis allé chez l'ophtalmo, il m'a dit c'est la cataracte -Leila, 68 ans, locataire

Gaëla oriente alors la personne vers d'autres interlocuteurs

Quand on détecte une fragilité chez certaines personnes, on est là derrière pour créer du lien social avec des associations qui vont aider, comme la Croix Rouge par exemple

On détecte les personnes en difficulté, on partage aussi des moments de bonheur

Valdemar habite Tours, il a 87 ans

J'ai ma fille qui est venue passer le confinement avec moi, c'est la bonne cuisine, je suis chouchouté, dorloté -Valdemar, 87 ans

Gaëla Desmier appelle régulièrement une vingtaine de locataires. "La charge est lourde mais", dit-elle, "depuis le premier confinement le plaisir de l'échange est devenu réciproque et pour nos locataires je pense que c'est des moments de bonheur".

Touraine Logement gère un parc immobilier de 6300 logements dont 430 sont occupés par des seniors de plus de 75 ans.