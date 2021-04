Indre-et-Loire : 19 structures France Services vous aident à faire vos démarches administratives en ligne

Vous avez besoin de refaire en ligne une carte d'identité ou un permis de conduire, imprimer une attestation de carte vitale ou un extrait de casier judiciaire et vous ne savez pas comment faire? Des agents formés et du matériel vous attendent dans 19 structures France Services en Touraine.

Connaissez-vous les structures France Services? Sans doute pas, et pourtant, il y en a déjà 19 en activité en Indre-et-Loire (à Loches, Château-Renault, Richelieu, Descartes, Joué-les-Tours, Montlouis-sur-Loire, Ligueil et Sainte-Maure-de-Touraine, par exemple). Ce sont des endroits dans lesquels des agents formés spécialement peuvent aider n'importe quel citoyen à effectuer ses démarches administratives en ligne. Une aide précieuse pour les gens qui n'ont pas le matériel ou pas la formation pour surfer sur Internet.

Ces structures ont remplacées les Maisons de Services au Public qui existaient depuis 2016, mais elles proposent une confidentialité renforcée, des horaires étendus et des partenariats avec davantage de services publics.

Les différents services publics partenaires de France Services © Radio France - Boris Compain

Cas unique en Touraine : à Montrésor, la Poste est labellisée France Services

A Montrésor, un village de 330 habitants près de Loches, c'est le bureau de poste qui est labellisé France Services depuis le 1er janvier dernier. Une petite pièce a été aménagée à l'écart, et c'est là que 25H par semaine, deux agents de la poste peuvent vous aider à effectuer à distance vos formalités. Mireille et Bernadette ont été spécialement formées : les sites de la Sécurité Sociale, de la caisse d'allocation familiale, de pole Emploi, de la caisse de retraite et de cinq autres grandes administrations n'ont plus de secret pour elles. "Pour entrer sur tous ces sites, il faut une adresse mail, mais beaucoup de ceux qui viennent nous voir n'en ont pas" explique Bernadette. "On leur en crée une et on les aide à rentrer sur les sites. Ils sont avec nous, à regarder et à dire ce qu'il faut mettre. On lesaccompagne complètement".

"Nous sommes souvent sollicités pour aller chercher des infos sur le compte Améli, ou pour refaire une carte d'identité ou sortir une attestation sur le site de la caisse de retraite" précise sa collègue, Mireille. "Certaines personnes se sentent vraiment perdues, presque effrayées par la souris. Elles nous le disent et nous remercient beaucoup. On a même déjà eu droit à des chocolats (rires)"

La Poste met à disposition ordinateur, tablette, imprimante et scanner

Tout est gratuit pour les utilisateurs, des personnes âgées, pour la plupart, comme cet octogénaire séduit par l'idée : "je trouve ça extraordinaire, d'autant plus que je vais sans doute en avoir vite besoin. Je viens en effet de perdre ma femme, que j'adorais et qui s'occupait de toutes les choses sur ordinateur. Moi, j'y ai toujours été réfractaire, mais à 82 ans il va bien falloir que je m'y mette".

Une réponse à l'éloignement des services publics

Le volume de courrier traité au niveau national a baissé de 20% l'an dernier. Proposer de nouveaux services garantit donc le maintien de la poste dans ce petit village. C'est aussi un bon signal envoyé aux habitants des zones rurales, selon Frédéric Gaultier, le maire de Montrésor : "on avu des choses fermer, des administrations se réorganiser aussi avec la dématérialisation des démarches administratives et je pense qu'il était nécessaire de répondre à ce sentiment de délaissement".

Une réponse en cinq jours maximum pour les cas les plus complexes

Même si la démarche administrative à effectuer est complexe, France Services promet une solution à tout problème en cinq jours, maximum. Mireille et Bernadette ont en effet un accès direct à un représentant de chaque service public, pour les cas difficiles.

Six autres structures France Services devraient voir le jour d'ici 2022 en Indre-et-Loire.