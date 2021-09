Indre-et-Loire : 20.000 foyers privés d'éléctricité dans le secteur d'Amboise ce mardi matin

Plus de 20.000 foyers ont été privés d'électricité ce mardi matin dans le secteur d'Amboise. La panne est intervenue vers 10h30 et a aussi touché plusieurs communes du Loir-et-Cher. Enedis parle d'une panne sur le poste de Chançay en Indre-et-Loire et sur celui de Monteau dans le Loir-et -Cher. Des incidents qui ont fait disjoncter le poste central d'Amboise.

Le courant a été rapidement rétabli en début d'après-midi pour la grande majorité des foyers impactés. A 15h, il ne restait plus que 700 clients dont 300 à Chançay qui n'avaient toujours pas d'électricité.