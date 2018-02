Les radars chantiers sont plus prolifiques que les autres radars fixes. La preuve: l'an dernier à Veigné, le radar chantier installé pendant les travaux sur l'A10 a flashé 250.000 fois. Un chiffre colossal qui représente la moitié des flashes de tous les radars fixes d'Indre et Loire. Ceux-ci ont épinglé plus de 504.000 mille fois des automobilistes en infraction, ce qui représente une baisse de 4% par rapport à 2016. Mais ce qui reste exceptionnel, c'est donc la "performance" si l'on peut dire, de ce radar chantier de Veigné. Pour Xavier Beauvallet, le président de l'Automobile Club de l'Ouest, ce n'est pas surprenant si on ramène cela au trafic européen enregistré sur l'A10. Et puis c'est une question de sécurité pour les personnes qui travaillent sur l'autoroute. Moi ça ne me choque pas plus que ça.

Cela peut paraître surprenant, mais je préfère un flash d'un radar-chantier qui protège un homme en jaune, qu'un radar fixe qui n'est pas justifié - Xavier Beauvallet, le président de l'Automobile Club de l'Ouest

Pourtant, ce radar chantier est un véritable piège pour les automobilistes qui roulent sur l'autoroute. Imaginez-vous avoir roulé à 130 km/h pendant des centaines de kilomètres, puis descendre à 110, 90 et à un moment donné, passer à 70 parce que vous abordez une zone de chantier. Nombre de voitures, souvent étrangères, et de camions internationaux qui traversent la Touraine ont dû tomber dans le panneau, alors que la limitation à 70 se justifie par la présence d'ouvriers de chantier et d'agents de l'autoroute à proximité.