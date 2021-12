Indre-et-Loire : 30 % des autocars Rémi à l'arrêt ce vendredi en raison d'une grève des conducteurs

Une partie des autocars du département seront immobilisés ce vendredi 10 décembre par une grève des conducteurs de bus de l'entreprise Transdev. Près de 30 % des trajets sont annulés dans l'Indre-et-Loire.

Le transporteur Transdev gère au total 22 lignes, soit la quasi-totalité du réseau Rémi dans le département. Trois d'entre elles ne seront d'ailleurs pas assurées durant cette journée de grève. Il s'agit de la ligne TA entre Amboise et Château-Renault, la ligne M celle entre Tours et Saint-Christophe-sur-le-Nais et les six autocars de la ligne SNCF entre Tours et Château-du-Loir, dans la Sarthe.

Le transport scolaire sera lui aussi perturbé puisque 30 % des autocars destinés à ce service seront également immobilisés. Transdev a déjà prévenu les personnes concernées par les annulations. De son côté, Fil Bleu, qui sous-traite plusieurs lignes à Transdev, a dû annuler 19 trajets sur les près de 2.000 effectués par jour.

Une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail

Sur les 200 conducteurs de bus Transdev dans le département, ils sont 75 à avoir suivi l'appel national à la grève par la CGT. Ils réclament une hausse des salaires et des meilleures conditions de travail.

La CGT critique notamment le fonctionnement de Transdev avec plusieurs coupures dans la journée de travail des conducteurs de bus. Ces derniers estiment effectuer 55 heures par semaine, mais n'être payés que pour les 35 heures sur la route. Ils ont prévu de se rassembler devant les dépôts Transdev ce vendredi matin.