Indre-et-Loire : 300 projets retenus pour la campagne de vote pour le budget participatif

Le Conseil Départemental lance ce lundi 15 juin les votes pour son budget participatif. 214 projets ont été retenus dans la catégories des plus de 18 ans et 86 pour les moins de 18 ans.

Le Conseil Départemental lance les votes pour son budget participatif. 300 projets pensés par les Tourangeaux et reconnus comme d'intérêt général ont été retenus pour faire l'objet d'un vote et tenter de pouvoir bénéficier de ce budget. Le département met sur la table 1,4 million d'euros pour financer ces projets. L'Indre et Loire est le cinquième département à proposer un budget participatif.

Entre ce lundi 15 juin et le mercredi 15 juillet vous pouvez donc voter pour le projet qui pourra selon vous améliorer la vie quotidienne de votre quartier, de votre village, de vos territoires. Sur les 300 projets éligibles au budget participatif, il y en a 214 dans la catégories des plus de 18 ans et 86 pour les moins de 18 ans. Les projets sont très variés. In fine, 6 projets seront retenus pour chacun des 19 cantons du département.

Des aménagements dans des collèges ou des terrains de sports

Pour les plus jeunes, éligibles à la bourse "jeunes citoyens", les projets tournent beaucoup autour de l'amélioration du quotidien dans les collèges ou les écoles. Des aménagements pour embellir les cours de récréation, ou l'installation d'espaces verts.

Mais les adolescents demandent aussi la création d'un studio pour faire une web radio à destination des jeunes à l’Île-Bouchard ou l'installation de ruches en terre cuite réalisées par des lycéens spécialisés dans le design, et pour les sportifs, l'installation de terrains multi-sports à Tours.

Des projets écologiques et solidaires

Du côté des plus de 18 ans, pour le budget "citoyens", on trouve beaucoup de projets autour de l'écologie avec par exemple la création de jardins pédagogiques mais aussi des projets solidaires comme la proposition de l'installation d'un frigo solidaire à Montlouis-sur-loire pour récupérer les aliments encore bons mais non utilisés par les passants et les commerçants.

Des projets culturels aussi avec par exemple l'installation d'une salle de spectacle pour le quartier Rochepinard à Tours. Pour améliorer la vie quotidienne un projet milite pour mettre des fontaines d'eau potable dans le Centre de Tours, un autre pour des brumisateurs dans le quartier des prébendes.

Les moins de 18 ans peuvent voter à la fois pour les projets de leurs catégories mais aussi pour tous les autres projets alors que les plus de 18 ans votent uniquement pour leurs projets.