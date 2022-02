Indre-et-Loire : 39 sans-abris recensés dans les rues de Tours, lors de la Nuit de la Solidarité

Il y avait 39 personnes sans solution de logement, dans les rues de Tours, dans la soirée du 20 janvier dernier. C'est ce qui ressort du recensement réalisé par des bénévoles, lors de la première édition de la Nuit de la Solidarité. Les différents hébergements d'urgence ouverts par la Préfecture accueillaient déjà 701 personnes ce soir-là, sans compter les gens hébergés par des associations, comme Utopia 56, qui logeait 15 jeunes ce soir-là.

Plus de 750 personnes ont eu besoin d'un hébergement d'urgence ce soir-là

Au total, le 20 janvier, il y avait donc en Indre-et-Loire plus de 750 personnes qui avaient besoin d'un logement d'urgence pour la nuit, dont 39 qui n'en ont pas trouvé. Parmi ces 39 sans-abris, 30 ont accepté de répondre aux questionnaires de la Nuit de la Solidarité et de l'Insee. Dans un communiqué commun, la Préfecture et la ville de Tours affirment que "l'analyse du résultat des questionnaires permettra d'adapter nos politiques de lutte contre le sans-abrisme et pour le droit au logement".