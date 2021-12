Indre-et-Loire : 40.000 m² de panneaux photovoltaïques sur les collèges d'ici 2023

Le président du Conseil départemental d'Indre-et-Loire, Jean-Gérard Paumier, signe ce jeudi 16 décembre une convention au collège Georges Besse de Loches pour l'installation de 40.000 panneaux photovoltaïques sur les toits des collèges tourangeaux.

Cette signature acte le point de départ des études de faisabilité. A terme, 36 collèges seront équipés entre 2022 et le 1er semestre 2023 selon le communiqué du Département.

La société créée à cette occasion sera chargée de la production et de la revente de l'électricité au réseau public. Elle s'engage également à couvrir la moitié des besoins en électricité des collèges concernés. Le Département percevra une redevance. Un financement participatif via une plateforme dédiée permettra également aux particuliers, collectivités et entreprises d'investir dans le projet à partir du 1er semestre 2022.