Indre-et-Loire : 40,2 degrés vendredi, record de température égalé pour un mois d'août

En Touraine, ce weekend caniculaire n'a pas battu les records de températures de la canicule de juillet 2019 mais il a atteint voire battu certains records pour un mois d'août. Météo France confirme que cet épisode de canicule fait partie des 5 plus sévères de la décennie.

Sur la première marche du podium des températures les plus chaudes relevées vendredi 7 août, on retrouve ex-aequo Chinon et Cheillé avec la même température: 40 degrés 2. Cheillé a battu son record du mois d'août 2003 qui était de 39 degrés 8 mais est restée loin du record de juillet 2019 qui est de 42 degrés 4. Chinon a égalé son record d'août puisque la ville de Rabelais avait déjà enregistré 40 degrés 2 en 2003. Sur la deuxième marche du podium, Fondettes avec 39 degrés 6. Et sur la troisième marche, Channay-sur-Lathan avec 39 degrés 4, là aussi record du mois d'août 2003 égalé. Pas de record pour Tours qui a enregistré vendredi la température de 38 degrés 5 ce qui est assez loin de son record d'août 2003 qui est de 39 degrés 8. Enfin, c'est à Amboise, Saint Epain, et à Tours que les températures minimales ont été les plus élevées, 21 à 20 degrés au lever du jour samedi et dimanche matin.