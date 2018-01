"Les chiffres d'aujourd'hui pour construire demain". Voilà le slogan de la campagne de recensement 2018 qui a commencé jeudi en Indre-et-Loire. 62 communes sont concernées en Touraine. Pour celles de moins de 10.000 habitants, tout le monde est interrogé, avec la visite d'un agent tous les 5 ans. Pour les communes de plus de 10.000 habitants, le recensement est parcellaire, seulement 8% de la population est sondée. Les agents recenseurs sont forcément munis de cartes officielles, signées d'un élu. Il faut le savoir, le recensement est obligatoire sous peine d'amende, mais on peut aussi répondre sur internet. Pour cela, il faut un code que doit vous remettre l'agent recenseur. L'an passé, vous avez été 48% à procéder ainsi.

Pour Tours, on compte 33 agents recenseurs

A Tours, 33 agents vont passer dans 6.916 logements au cours des 5 prochaines semaines, et ils trouvent souvent portes closes, car en soirée les gens ne sont pas toujours chez eux. Bénédicte, employée de la métropole, effectue le recensement depuis 6 ans. La difficulté aussi pour elle, c'est aussi d’accéder aux boîtes aux lettres. On peut mettre un avis de passage aux gens. On peut dire qu'on est passé ce jour et qu'on repassera tel jour à telle heure. Mais quand on ne peut pas rentrer dans l'immeuble, c'est un coup pour rien.

Là c'est chou blanc - Bénédicte agent recenseur depuis 6 ans

En 5 semaines, Bénédicte va devoir recenser 200 logements. Cette année il y a une nouveauté comme l'explique Eva Nossereau de la mairie de Tours. Le seul truc qui est rajouté ce sont les vrais liens de parenté pour pouvoir prendre en compte les familles recomposées. Les dernières enquêtes de l'INSEE en Région Centre (2010-2015) montrent que61% des personnes majeures vivent en couple. Depuis 2007, on note une hausse du pacs de 91% et une baisse du mariage de 15% Pour autant, moins de 7% des couples sont pacsés et 73% sont mariés.

Tours, première ville de la Région Centre-Val-de-Loire avec 136.000 habitants

En 2015, la population de l'Indre-et-Loire était de 605.000 habitants, soit une progression de +0,5 % par an derrière le Loiret (673.000). Tours reste la première ville de la Région Centre avec plus de 136.000 habitants (114.000 pour Orléans), soit une progression de + 0,2% par an. La Métropole de Tours, elle, compte plus de 292.000 habitants. Des données essentielles qui permettent de déterminer le montant des dotations publiques et de lancer d'éventuelles crèches, écoles ou bâtiments publics.