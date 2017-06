Indre-et-Loire : 90.000 habitants de plus à l'horizon 2050 selon l'INSEE

Plus nombreux et plus âgés en 2050, voici les prévisions de l'INSEE pour les habitants de la région Centre-Val de Loire. L'institut de statistique estime notamment que l'Indre-et-Loire devrait compter 92.400 habitants de plus.

Nous seront près de 700.000 habitants en Indre-et-Loire en 2050 si les estimations de l'INSEE se vérifient. L'institut s'est basé sur plusieurs critères pour en arriver à cette conclusion : la natalité, la mortalité, les arrivées et les départs. Conclusion : notre département comptera 92 400 habitants de plus à cet horizon. Nous sommes 604.000 aujourd'hui. Une démographie positive qui s'explique notamment par l'attractivité des facultés tourangelles selon l'institut. Elles attirent une population jeune, qui reste ensuite sur place et fonde une famille. Un point sur lequel ne peuvent pas s'appuyer certains départements voisins comme le Loir et Cher ou encore l'Indre dont la démographie a tendance à stagner ou augmenter légèrement. L'Indre-et-Loire de son côté surfe donc sur un solde naturel et sur un solde migratoire positifs.

Des habitants plus nombreux, mais aussi plus âgés en 2050

Près de 3 habitants sur 10 auront au moins 65 ans à l'horizon 2050 dans notre département. En comparaison en 2013, c'était 2 habitants sur 10. La faute d'abord au vieillissement de la génération des baby-boomers des années 70 et un peu avant, beaucoup arriveront à un âge mur à cette date. Et puis, on vit de plus en plus vieux en France, grâce aux progrès de la médecine. Actuellement l'espérance de vie d'un homme tourne autour de 78 ans. Ce sera 86 ans en 2050 dit l'INSEE. C'est une bonne nouvelle bien sûr mais c'est aussi un défi pour notre société, cela veut dire qu'il faudra plus de structures pour prendre en charge les plus âgés. Et puis va aussi se poser la question du financement des retraites. Aujourd'hui 57% des habitants d'Indre-et-Loire sont actifs. En 2050 ce sera un sur deux seulement. En clair il y aura plus de retraites à financer et moins de monde pour cotiser, une tendance encore plus forte chez nos voisins du Loir et Cher ou de l'Indre notamment. Dans ces départements, un tiers des habitants aura 65 ans ou plus en 2050 selon l'INSEE.