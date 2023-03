Indre-et-Loire : à 25 ans, il marche pour sensibiliser aux questions européennes

À 25 ans, Rémi Lostanlen a décidé de rallier Saumur à Strasbourg et d'interroger les passants qu'il rencontrera au sujet de l'Europe. Ce mardi, il s'est posé avec sa carriole flanquée du drapeau européen à Langeais, place de l'Europe, avant de faire escale à Tours et Amboise. "Quand je parlais de l'Europe avec mes amis, ma famille, mes proches, ils ne comprenaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas quel impact cela avait sur leur vie. J'étais d'accord avec eux et du coup, je me suis dit "qu'est ce que je peux faire à ma petite échelle pour changer cela ?"

À Langeais, le jeune saumurois rencontre Gérard et Catherine, deux touristes venus de Bourgogne. "L'Europe ? Il y a trop de choses qui ne sont pas connues par le commun des mortels comme nous, c'est trop technocratique, voire trop politique" estime Gérard, quand Catherine, elle, reconnaît que les institutions européennes sont présentes au quotidien : "J'ai travaillé dans l'insertion professionnelle. On avait des financements européens pour le développement de certaines régions en déclin, comme le bassin du Creusot où l'on vit, et ces fonds européens ont permis de financer la réinsertion des gens, ont participé à la revalorisation du patrimoine. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez."

La communication, c'est une partie du problème estime Rémi Lostanlen, "les décisions prises par l'Union européenne, on en entend très peu parler mais elles ont des petits impacts sur notre vie". En 2021, la députée Modem d'Indre-et-Loire Sabine Thillaye avait rendu un rapport à ce sujet, pointant trois responsabilités : celle des institutions européennes "qui ne font pas l’effort nécessaire pour donner de leur action une image transparente et positive", celle de la classe politique française, pas assez investie sur le sujet, et celle des médias, qui mettent "peu de moyens" dans le traitement de l'actualité européenne. Une fois son périple achevé, Rémi Lostanlen rendra une synthèse aux eurodéputés mi-avril.