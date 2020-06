Indre-et-Loire : à Azay-le-Rideau, commerçants et restaurateurs s'impatientent de voir rouvrir le château

L'impatience gagne les commerces, les hôtels et les restaurants d'Azay-le-Rideau. Leur château, véritable locomotive du commerce local avec un peu moins de 300 000 visiteurs annuels, n'a toujours pas rouvert ses portes au public et il est le seul en Indre-et-Loire. La raison est simple: le château d'Azay-le-Rideau appartient à l'Etat, il est géré par le Centre des Monuments Nationaux, et la loi l'oblige à présenter aux représentants du personnel, notamment via un CHS (comité hygiène et sécurité), son projet de réouverture avec tout le protocole sanitaire, ce qui prend du temps. Une date de réouverture a cependant été avancée, le 15 juin. En attendant, à Azay-le-Rideau, si les commerçants du centre-ville font grise mine, les langues ont aussi bien du mal à se délier.

Quand on veut parler du château, c'est presque l'omerta. Surtout ne pas froisser l'administrateur c'est-à-dire le représentant du Centre des Monuments Nationaux. Le directeur de l'hôtel Val de Loire, Matthieu Prioux, fait partie de ceux qui veulent bien en parler.

Le fait que le château soit fermé ne contribue pas, c'est clair, à relancer l'activité économique sur Azay -Matthieu Prioux

Le gérant du restaurant La Crédence, Christophe Martin, partage l'avis de son collègue hôtelier mais tient à rester modéré.

C'est toujours dommage qu'il ne soit pas ouvert, après çà fait seulement quelques jours après le déconfinement, mais pour l'instant la clientèle locale joue le jeu et c'est le principal-Christophe Martin

Françoise Picot-Pavy, la présidente de l'union commerciale, tente de calmer les troupes en donnant une date de réouverture officieuse du château qui serait le 15 juin. Mais elle exprime clairement l'incompréhension et l'inquiétude des commerçants.

Ce sont au moins 25 commerçants sur la cinquantaine que compte le centre-bourg qui sont impactés donc on attend vraiment avec impatience la réouverture -Françoise Picot-Pavy

"On a un chiffre d'affaires qui se résume à 6 à 8 mois maximum sur une saison et qui dépend en grande partie du château, poursuit la présidente de l'union commerciale, donc presqu'un mois de retard c'est énorme. Et on a des familles entières qui ne vivent que des apports touristiques, c'est poblématique".

Sur cette épineuse question de la réouverture du château, Sylvia Pascaud-Gaurier, la maire d'Azay-le-Rideau, nouvellement élue, n'a pas tenu à nous donner son avis malgré nos sollicitations.