Indre-et-loire : à Brizay, tous les lampadaires sont autonomes et installés par les élus eux-mêmes

Ils n'ont été inaugurés que ce mois-ci mais ont fonctionné tout l'hiver : une quarantaine de lampadaires autonomes installés par les élus de Brizay, en Indre-et-Loire. Ces derniers assurent avoir investi dans une technologie moins chère, plus économe, plus écologique et tout aussi efficace.

Limiter au maximum les coûts

Les lampadaires du petit bourg arrivaient en fin de vie, il fallait les changer. Devant le coût important des travaux, le maire et ses adjoints ont cherché une alternative : ils sont tombés sur une entreprise française qui produit des lampadaires fonctionnant à l'énergie solaire, déjà utilisés dans de nombreuses communes en France, dont une trentaine en Indre-et-Loire.

Le maire et un autre élu, en train d'installer un lampadaire.

"Là, vous avez le maire avec un adjoint, sur une nacelle fabriquée par monsieur le maire et 'Tac', on l'emboite dedans", pointe du doigt Jean-Luc Redureau, le premier édile. Lui et d'autres élus ont installé eux-mêmes les lampadaires, en juin puis en novembre dernier.

Cet hiver, ils ont fonctionné sans problème, même lors des journées les moins lumineuses assure Joëlle, installée depuis trois ans à Brizay. "Justement, on attendait de voir, sourit-elle, et je peux vous dire que ça a été génial, excellent ! C'est très agréable."

Tous les lampadaires du bourg et des hameaux voisins ont été remplacés et d'autres ont été ajoutés. "Tous les endroits où l'on en a mis, s'il avait fallu faire en classique, c'est à dire avec tranchée et câble électrique, ç'aurait été beaucoup plus cher", assure le maire.

Un lampadaire autonome, au milieu d'un hameau de Brizay. © Radio France - Paul Sertillanges

La petite équipe d'élus ne veut pas s'arrêter là et compte investir dans 30m2 de panneaux solaires pour rendre autonomes également les bâtiments municipaux.