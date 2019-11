Indre-et-Loire : A Chinon, une association s'installe chez le chef de gare !

La Gare de Chinon va en partie changer d'activité ! Dans le cadre du programme 1001 Gares lancé il y a quelques mois, une association de Chinon de lutte contre illettrisme et pour l'alphabétisation, Lire et Dire, va s'installer dans les locaux du chef de gare !

Chinon, Indre-et-Loire, France

Ce programme, 1001 Gares, a pour but de mettre à disposition des espaces vides dans des centaines de gares en France dont six en Indre-et-Loire : Chinon, Loches, Villeperdue, Langeais, Port-Boulet et Port-de-Piles.

La gare de Chinon est la première dont le projet d'occupation a été validée cette semaine. Devrait suivre, d'ici quelques temps, le projet de la gare de Loches.

A Chinon, l'association Lire et Dire a été l'une des toutes premières à candidater pour l'un des trois lots de la gare car elle occupe actuellement des locaux prêtés gratuitement par la Mairie qui souhaitait les récupérer. "On a trouvé cette splendide opportunité : une gare !" explique Pierre Ralle le président de l'association Lire et Dire, "C'est un local qui est bien situé, près de nos partenaires , de la bibliothèque. C'est un endroit où les gens passent et où les gens viennent puisque _Lire et Dire est une association qui travaille sur tout l'ouest de la Touraine_."

Dans le cas de la gare de Chinon, la SNCF, propriétaire des lieux va réaliser quelques travaux pour permettre à l'association de s'installer dans les meilleures conditions comme l'explique Laurence Gléver directrice des gares de la région Centre Val-de-Loire :"Ce qui nous préoccupe c'est de faire évoluer l'image de la gare, son insertion dans la ville, donc mettre une activité qui a une vocation sociale comme l'association Lire et Dire, c'est aussi _donner une autre image de la gare, offrir aussi d'autres services aux gens_".

Une opération "gagnant-gagnant" pour l'association Lire et Dire et la ville de Chinon : l'association gagne des locaux accessibles à tous et elle devient beaucoup visible.

Pour le maire de Chinon, Jean-Luc Dupont, cela donne une vraie cohérence au quartier de la gare : "On vient de créer dans les anciens locaux de Pôle Emploi, le Pôle des Solidarités communautaires avec la Mission locale, l'auto-école solidaire la Batoude est aussi installée dans ce quartier et avec l'arrivée de l'association Lire et Dire, ça crée une cohérence de proximité."

La SNCF en tant que propriétaire réalisera les travaux d'isolation phonique et thermique et réparera les dégâts d'une fuite d'eau et la mairie aidera au déménagement au premier semestre 2020.