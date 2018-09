L'INSEE vient de rendre publics les chiffres de la natalité pour la Région Centre-Val-de-Loire et le département d'Indre-et-Loire. On apprend qu'en 2017, 6.206 enfants sont nés en Touraine. Un taux de natalité qui fléchit légèrement depuis plusieurs années. Les deux tiers des enfants en Touraine naissent hors mariage (un peu plus de 4.000), une tendance nationale qui se confirme dans notre département.

Moins de naissances, mais une démographie qui progresse en Indre-et-Loire

Dans le détail, il y a eu plus de garçons que de filles à venir au monde en Indre-et-Loire l'année dernière : 3.189 garçons contre 3.017 filles. C'est nettement moins que qu'en 2016, où on avait enregistré 6.400 naissances. La Touraine est le deuxième département de la région Centre-Val-de-Loire où l’on fait le plus de bébés, derrière le Loiret. Si la Touraine continue de gagner des habitants, plus de 15.000 personnes sur les 5 dernières années, c'est essentiellement pour deux raisons. Tout d'abord, et même si elles baissent, il y a encore plus de naissances que de décès. Par ailleurs le nombre d'arrivées dans le département est plus important que celui des départs.