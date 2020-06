Indre-et-Loire : à Joué-lès-Tours, la baignade du lac des Bretonnières sacrifiée cet été pour raison sanitaire

Des milliers de personnes ont l'habitude chaque été de se baigner dans les eaux du lac des Bretonnières à Joué-lès-Tours. Cet été, faute de temps suffisant pour aménager les équipements du bassin et autour avec les règles sanitaires, la ville de Joué a préféré interdire la baignade.

Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours, a annoncé ce lundi que la baignade aménagée du lac des Bretonnières ne sera pas ouverte cet été 2020. La ville n'aura pas le temps de mettre en place les mesures barrières nécessaires à à la bonne application des règles sanitaires liées au Covid 19. Elle n'aura pas le temps non plus de réaliser les aménagements utiles autour du bassin, toujours dans l'optique du respect des règles sanitaires. En effet, l'étape 2 du déconfinement ne sera annoncée que le 21 juin et ce sera déjà trop tard pour la ville de Joué.

Le maire "regrette cette décision mais la qualifie d'impérative". Il rappelle que, hormis le bassin, la baignade dans le lac des Bretonnières est strictement interdite.