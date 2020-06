Indre-et-Loire : à Monts, une oeuvre d'art de 8 mètres de haut pour accueillir les oiseaux

Dans le cadre de la préservation de ses espaces naturels sensibles et afin de sensibiliser la population sur la biodiversité, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire a fait réaliser une œuvre d'art de 8 mètres de haut pour le domaine de Candé à Monts.Elle est inaugurée ce mardi.

L'oeuvre s'intitule Vol-Tige, elle a été réalisée par l'artiste tourangeau Claude Alma, connu pour ses recherches et ses œuvres sur l'architecture des sons. Installée dans le parc du domaine de Candé à Monts, Vol-Tige ressemble à un gigantesque pigeonnier sur pilotis construit avec des croisements en bois. L'artiste l’a définie comme « un geste architectural fort et engagé pour des oiseaux menacés. Son aspect désorganisé, sa trame imparfaite et ce qui s'apparente à de multiples impacts sur sa façade, évoquent d'emblée la structure d'un bâtiment endommagé ».

Une vue ascendante de l"oeuvre prête à accueillir les oiseaux - Claude Alma

Cette œuvre de près de 8 mètres n'est pas seulement une œuvre qui se contemple, elle accueillera les nichoirs destinés à deux espèces d'oiseaux. Les martinets occuperont la partie haute, fermée et divisée en nichoirs individuels et les hirondelles nicheront dans la partie basse, au niveau des planchers.

Un appel à projets avait été lancé auprès de différents artistes à l'automne 2017, parmi les quinze candidats reçus, cinq ont été auditionnés par un Comité Artistique. L'oeuvre choisie a l'issue des auditions a été conçue en partenariat étroit avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Cette création de l'artiste tourangeau Claude Alma est un dialogue entre l'art et l'environnement qui contribue à l'enrichissement de la qualité de vie de la population locale et la valorisation du patrimoine.