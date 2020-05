Indre-et-Loire: une jeune fille de 16 ans décède dans un accident de voiture à Semblançay

L'accident s'est produit sur la départementale 48 à hauteur de Semblançay, entre Tours et Neuillé-Pont-Pierre. Une seule voiture est en cause. A bord avaient pris place trois jeune femmes, l'une d'elles est décédée.

Un grave accident de la route a eu lieu vers 13H00 ce vendredi à Semblançay, non loin de Saint Antoine-du-Rocher, sur la départementale 48. Une voiture a quitté la route suite à une perte de contrôle. Le véhicule a heurté un parapet en béton, a basculé et s'est retrouvé sur le toit dans un champ. Une jeune fille de 16 ans a été tuée; la conductrice, une jeune femme de 21 ans, a été gravement blessée; et une autre de 18 ans blessée plus légèrement. 22 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux pour venir au secours des victimes. On ignore pour le moment la cause exacte de l'accident.