Indre-et-Loire : "On a tout perdu", les sinistrés des éboulements à Montbazon toujours "bloqués"

Il y a six mois, le 14 décembre 2019 à Montbazon, des éboulements ont fait d'importants dégâts rue des moulins près de la forteresse. Cinq maisons sont évacuées et leurs propriétaires ont tout perdu. Relogés depuis, ils sont toujours aujourd'hui dans l'incertitude concernant les indemnisations par les assurances.

Une réponse qui ne devrait pas arriver tout de suite car il faut attendre les conclusions de l'expert judiciaire qui va être nommé ce mardi 9 juin suite à l’assignation en référé par le gestionnaire de la forteresse des propriétaires en question. La procédure a dû être repoussée avec le confinement.

Une autre étude est attendue de la part du Bureau de recherches géologiques et minières d’Orléans (BRGM) pour déterminer le montant de la facture pour construire le mur destiné à renforcer le coteaux. Ce rapport orientera la décision des Domaines pour le rachat de certaines maisons. Mais ses conclusions ne seront pas connues avant mi juillet.

Plusieurs maisons ont été détruites dans les éboulements du coteau de la rue des moulins à Montbazon le 14 décembre 2019 © Radio France - Manon Derdevet

Pour ces Tourangeaux, l'attente est interminable pour les propriétaires sinistrés. Impossible de reconstruire leur vie. Sylvain revient le moins possible dans son ancienne maison qu'il a habitée pendant plus de dix ans. Pour lui, il est trop douloureux de revoir ces pièces où il reste encore quelques objets de sa vie d'avant. "Il y a des vêtements, des lits ... Le 14 décembre, mon épouse, mes enfants et moi avons tout perdu : notre maison et notre vie" dit-il ému. "On a déménagé comme des voleurs le lendemain et on n'a pas le droit de revenir en principe" explique le père de famille qui a pu être relogé dans un appartement à Montbazon grâce à la préfecture. Un logement social deux fois plus petit que son ancienne maison.

A l'arrière de la maison, les éboulements ont détruit sa dépendance aujourd'hui envahie par la terre et les pierres du coteau. Sylvain regarde les dégâts, impuissant. "On aimerait pouvoir avancer dans la vie et ne pas être suspendu au rapport d'un expert judiciaire qui tarde à venir", déplore le quadragénaire.

Vue de la maison de Sylvain après les éboulements qui ont détruits sa dépendance © Radio France - Manon Derdevet

Même désolation dans la maison d'à côté, chez Nicolas, l’éboulement a détruit une partie du toit, et la terre continue de tomber. "Il y a la peur de savoir ce qui est retombé à chaque fois. J'ai acheté la maison en 2015 et j'y ai fait des travaux d'agrandissement que j'ai terminés au mois d'août", déplore le Tourangeau que son assurance n'a pas suivi après le sinistre. "On ne peut pas se projeter sur l'avenir, se dire : je déménage, on va investir autre part. On est vraiment bloqués."

D'abord hébergé chez des amis, Nicolas a finalement pu être relogé à Tours après la déclaration de l'état de catastrophe naturelle grâce au Fonds Barnier. Mais il doit continuer à payer son crédit pour la maison. Pour lui comme pour les autres propriétaires, cette incertitude ne peut plus durer.