Citoyens, élus : la solidarité s'organise en Indre-et-Loire pour les réfugiés ukrainiens

"Je me dis que cette situation pourrait nous arriver et est-ce que des gens nous accueilleraient ?" Christian et Marie sont prêts à ouvrir leur maison à Tours. Et leurs quatre enfants sont même prêts à "partager leur chambre pour laisser une pièce libre pour accueillir des réfugiés", raconte Christian.

Le couple s'est proposé en appelant la mairie de Château-Renault, au nord de l'Indre-et-Loire. La municipalité a reçu au moins une vingtaine d'appel depuis la mise en place ce mardi d'un numéro (le 06 09 60 51 11) pour les gens qui proposent d'accueillir des réfugiés chez eux. Les associations locales et la maire de la ville préfèrent en effet que l'accueil se fasse dans des familles : "quand des gens ont tout quitté soudainement, en emportant qu'un tout petit sac, je pense que c'est important qu'ils se retrouvent dans un milieu familial, bien entourés" explique Brigitte Dupuis.

Agnès aussi, a appelé ce numéro pour proposer deux chambres dans sa maison à Château-Renault. "On a trois enfants qui sont partis, ils sont maintenant adultes. Donc on avait des chambres qui ne servent à rien. On ne peut pas rester insensible à la détresse des gens. Donc il faut y aller ! "

La préfecture d'Indre-et-Loire précise que les Ukrainiens ont le droit de résider en France. "Ils bénéficient d'un dispositif qui leur permet d'être en situation régulièrement pendant trois mois. Et nous seront certainement en capacité de prolonger cela. Donc il n'y a pas besoin de faire une demande d'asile sur le territoire français", explique la préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus.

A Château-Renault, un numéro pour les particuliers prêts à accueillir des réfugiés

A Château-Renault, au nord de l'Indre-et-Loire, la mairie a communiqué un numéro de téléphone

Le conseil régional du Centre-Val de Loire va débloquer plusieurs centaines de milliers d'euros pour les réfugiés

Le président de la Région Centre-Val de Loire a annoncé ce mardi, au cours d'une conférence de presse, qu'il soumettrait prochainement à l'assemblée une aide de 100.000 euros versée au fonds créée en ce moment par l'Etat pour venir en aide aux Ukrainiens. François Bonneau prône aussi le déblocage d'une somme de 200.000 euros afin d'aider les villes ou les associations de la région qui participeraient à l'accueil de réfugiés.

Le conseil départemental a recensé une soixantaine de logements vides chez Val Touraine Habitat

Le président du Conseil départemental a demandé de recenser les logements vides du bailleur social Val Touraine Habitat : "il y a plus de 60 logements vacants. Il ne s'agit pas de les pourvoir tout de suite, mais il faut voir, selon les localisations, ce qui peut le mieux convenir à tel ou tel. Et ce que je dis pour Val Touraine vaut pour les autres bailleurs, Touraine Logement, Tours Habitat. Chacun a des logements vacants dans son parc de logements" explique Jean-Gérard Paumier qui souligne que l'accueil des réfugiés ne se limite pas au logement.

Accueillir des réfugiés, ce n'est pas que donner un appartement, c'est aussi avoir tout un accompagnement - le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire

Le président du Conseil départemental énumère les nombreux paramètres à prendre en compte : "Au tout début, il faut prévoir, avec les associations caritatives, un accompagnement pour la nourriture, puis la question de la scolarisation, et la question de la santé. Il y a aussi la question de l'accompagnement social donc il faut regarder au cas par cas pour voir quel est le véritable besoin exprimé. Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà de la famille en Touraine, puisqu'il y a des Ukrainiens en Touraine ? Tout ça se regarde de manière très fine. C'est quelque chose qu'il faut bien coordonner avec tous les partenaires". Par ailleurs, la question du déblocage de fonds pour les réfugiés sera discutée lors de la prochaine session du Conseil départemental, le 25 mars.

La municipalité de Tours est aussi en discussion avec la préfecture et le département sur ces questions de logements et d'accueil des réfugiés. Le maire, Emmanuel Denis explique également que les citoyens pourront prochainement faire des dons sur un formulaire qui sera mis en ligne, "les personnes qui souhaitent faire des dons seront ensuite informées sur les lieux de collecte des dons."

Des informations sont aussi à retrouver sur le site jeveuxaider.gouv.fr