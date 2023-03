Indre-et-Loire : après la perte de son fils, Delphine Marais veut faire mieux reconnaître les morts au travail

Ce samedi, le collectif familles: stop à la mort au travail une marche blanche à Paris pour rendre hommage aux Français morts suite à un accident de travail. Un collectif créé par des proches de blessés et de morts au travail en novembre dernier pour sensibiliser sur ces drames. Parmi ses membres, il y a Franck et Delphine Marais, deux habitants de Lignières-de-Touraine, qui ont décidé de mener ce combat après la perte de leur fils de 19 ans, Ludovic, il y a un peu plus de trois ans, dans une brasserie de Tours qui l'employait.

Invité de France Bleu Touraine, ce jeudi, Delphine Marais dénonce l'invisibilité de ces morts au travail*.* "Ces morts, on en parle dans les journaux, dans les faits divers et après c'est l'oubli. En 2021, selon la Sécurité Sociale, ce sont 645 personnes qui sont mortes victime d'accident sur leur lieu de travail. C'est à peu près deux morts par jour. La France est leader, au niveau des accidents et décès au travail par rapport au pays de l'Union Européenne."

En plus de mettre en lumière ces hommes et ces femmes oubliés par la société, Delphine Marais et le collectif souhaite faire changer les lois et obtenir plus de soutiens pour les familles endeuillées. "On a déjà la douleur insupportable et on est confronté à faire des actions en justice. On n'est pas préparé à cela", précise cette mère de famille. Delphine Marais qui souhaite que des cellules psychologiques soient mises en place pour les familles de victimes, une aide financière pour les démarches judiciaires et que les "lois soient appliquées, que les sanctions soient appliquées. Il y a des peines de prisons encourues si le dirigeant d'une entreprise est reconnu responsable par exemple. Mais aussi des amendes qui sont dérisoires", ajoute Delphine Marais.

Des demandes qu'elle formulera samedi. Une délégation du collectif sera reçu au ministère du travail.

