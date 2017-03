Indre-et-Loire : attention cyclistes, c'est dédormais casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans

Il était jusque là recommandé, mais désormais il est obligatoire à partir de ce mercredi. La loi impose aux moins de 12 ans de porter un casque à vélo sous peine d'une amende de 90 euros pour la personne qui transporte ou accompagne un enfant.

Le casque devient obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les enfants de moins de 12 ans qui font ou qui sont transportés à vélo. Une mesure qui concerne beaucoup de Tourangeaux puisque la ville de Tours est la 5ème en France pour les déplacements domicile travail à bicyclette.

Chaque jour, 1000 passages à vélo ont été enregistrés place Jean Jaurès à Tours

Chaque mois 74.000 passages à vélo sont enregistrés sur les ponts Wilson, le pont de Fil et celui d'Arcole entre Tours et St Avertin. Si votre enfant ne porte pas de casque, il vous en coûtera une amende de 90 euros.

En Europe, le port du casque pour les plus jeunes est obligatoire dans 12 pays. Il est même imposé quelque soit l'âge en Finlande. Selon la sécurité routière, le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70% et près de 30% au visage. Le port du casque est donc vital quand on sait que le nombre de cyclistes tués sur la route a augmenté de 7% entre 2016 et 2015. En fait, l'Etat espère que les enfants donnent l'exemple à leurs parents et qu'au final, obligation ou pas, de plus en plus d'adultes finissent eux aussi par mettre un casque.